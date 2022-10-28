Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич нередко делится в Инстаграм довольно эмоциональными постами, рассказами о себе и карьере. Также артистка говорит о том, что происходит в ее жизни и не забывает о планах.

В этот раз Злата обратила внимание на тему ухода за волосами. С тех пор, как она попробовала выкраситься в блонд, ей долгое время пришлось восстанавливать волосы, менять оттенки и она даже поклялась не возвращаться к данным экспериментам.

Поэтому в Инстаграм Злата обсудила, как она нашла новый способ ухода за собой - использовать никотиновую кислоту.

«Пока жду на мужчину мечты, поделюсь информацией о волосах, которую только недавно узнала. Девочки! Те, у кого был опыт с никотиновой кислотой, написали, что это жесть. Но я и мезо не хочу делать, просто искала какой-то действенный ингредиент» - говорит Злата.

Как отметила артистка, жизнь похожа на поход в горы. Можешь идти один, а можешь вместе с друзьями, но всегда нужна сила и огонь, чтобы продолжать свое путешествие.

"Всегда нужен огонь, чтобы согреться, почувствовать жизнь в холодную ночь. И сила, чтобы покорить свой персональный Эверест. Не все покоряют, не все приходят. Когда ты идешь на большую высоту – важно вовремя понять, сможешь ли подниматься дальше".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.