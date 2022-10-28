Популярна блогерка та колишня наречена Віталія Козловського Раміна Есхакзай, яка робить своє ютуб-шоу "Ходять чутки", часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на своїй сторінці Instagram. Так цього разу блогерка виклала анонс нового випуску свого шоу, в якому показала ще цілий літак "Мрія".

На кадрах можна побачити, що Раміна побувала всередині найбільшого літака у світі, який вже незабаром знищили російські окупаційні війська в Гостомелі. Можна зауважити, що у довоєнному випуску блогерка розмовляє зі своїми героями російською мовою, а після початку війни вона, як відомо, перейшла українською.

У підписі до публікації Есхакзай розповіла: "Хотіла я зробити щось легендарне, але не таким способом. Ми з командою стали останніми представниками медіа, які відзняли ще цілий літак Ан-225 «Мрія» в Гостомелі. Рівно за добу до знищення найбільшого літака в світі російськими загарбниками. Випуск вже на каналі. В середині інтерв'ю з командирами "Мрії", Дмитром Антоновим та Юрієм Булавчиком. Окрема вдячність пресс- центру ДП "Антонов" та керівництву, що пішли на зустріч та далі відзняти матеріал".

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