Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Марат Налчаджіоглу, з яким у них підростає спільна донька Софія, не сумував і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Новою коханою туркою стала українська візажистка Лілія.

Дівчина активно веде свою сторінку до Instagram і вже давно публічно показує фото з Муратом. Так, цього разу вона виклала нове фото, на якому показала пристрасний момент із нареченим.

На новій фотографії Мурат та Лілія знято в цікавій локації. Чоловік пристрасно обіймає наречену ззаду, обхопивши її рукою і цілуючи в шию, а вона із задоволенням відкинула голову назад. Перед камерою дівчина з'явилася у спокусливому образі – на ній вузький білий костюм із коротким чорним топом, який наголосив на декольте.

У підписі до публікації Лілія написала: "Зображення душі". Користувачі відразу почали коментувати публікацію дівчини: "Дуже красива пара. Любові вам", "Які красиві. Щастя вам", "Будете щасливі, ви прекрасні", "Гарні. Дуже гармонійна і щира пара. Дуже приємно бачити таких закоханих, які так добре доповнюють одне одного і становлять одне ціле. Бережіть одне одного", "Шикарні", "Головне, що щасливі разом! Кохання врятує світ".

Нагадаємо, "У пам'яті назавжди…": Юля "Зайка" з "Холостяка" стала співавтором книги про війну, відео.

Як повідомляла Politeka, "Що сталося з моїм життям": Джамала заінтригувала новим релізом і концертами за кордоном.

Також Politeka писала, що "Таких жінок більше немає": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала моложаву маму в її ювілей.