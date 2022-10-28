Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", розповів, чого не любить на роботі.

Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Хіменес-Браво розповів, що його дратує при роботі.

"🥴 Що я не люблю, працюючи на кухні? Іноді мені здається, щоб готувати зі мною в парі на кухні, треба мати стійкі нерви) Хоча я класний командний гравець, але точно знаю - чого не люблю, як і кожен шеф", — пише Ектор.

Зірка "Мастер Шеф" навів цілий список таких "подразників":

"— Не люблю, коли хтось крутиться під ногами))

— Люблю їсти кондитерські шедеври, але точно не готувати.

— Не люблю, коли беруть білі столові тарілки для подачі, тож в мене повна шафа посуду різної форми та кольорів)

— Нуу до укропчика я вже більш терплячий, просто не треба ним все підряд прикрашати) Спробуйте до риби)

— Не люблю мити посуд, але й не люблю коли весь посуд брудний — що з цим робити?) 😁

Сподіваюся, ви не стали мене любити менше після цього?) 🙄", — додав Хіменес-Браво.

Шанувальники Ектора в коментарях продовжили список та розповіли, чого у процесі готування вони не люблять.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.