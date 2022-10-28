Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом.
На этот раз на своей странице в Instagram Хименес-Браво рассказал, что его раздражает при работе.
"🥴 Что я не люблю, работая на кухне? Иногда мне кажется, чтобы готовить со мной в паре на кухне, надо иметь стойкие нервы) Хотя я классный командный игрок, но точно знаю - чего не люблю, как и каждый шеф", - пишет Эктор.
Звезда "Мастер Шеф" привел целый список таких "раздражителей":
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"- Не люблю, когда кто-то крутится под ногами))
- Люблю есть кондитерские шедевры, но точно не готовить.
- Не люблю, когда берут белые столовые тарелки для подачи, поэтому у меня полный шкаф посуды разной формы и цветов
- Нуу к укропчику я уже более терпелив, просто не надо им все подряд украшать) Попробуйте к рыбе)
- Не люблю мыть посуду, но и не люблю когда вся посуда грязная - что с этим делать?) 😁
Надеюсь, вы не стали меня любить меньше после этого? ) 🙄", — добавил Хименес-Браво.
Поклонники Эктора в комментариях продолжили список и рассказали, чего в процессе приготовления они не любят.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.