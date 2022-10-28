На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала архівні кадри та зробила несподіване зізнання.

"Це відео я записувала в липні і тут ще не знала, що пролежу під крапельницею місяць, і не знала, ЧОМУ я раптово захворіла. Та якщо перемотати час назад, стає зрозуміло: Я ДОБРЕХАЛАСЯ сама собі, коли постійно намагалася робити вигляд, що в мене все добре, прокидалася зранку, записувала мотивуючі сторіс вам, обдзвонювала рідних і близьких, бадьорим голосом запевняючи, що все ок, категорично забороняла собі погані думки і губила себе справжню. Десь між трьома крапками після фрази "я повинна бути сильною для..." організм сказав "так, стоп!". І я загриміла під крапельницю на місяць", — зізнається Ольга Цибульська.

Співачка також навела невтішну статистику МОЗ щодо психологічного стану українців та звернулася з важливим закликом.

"Після жахів війни, які ми продовжуємо переживати, кожен з нас щодня ризикує стати тією самою крапкою. За дослідженнями МОЗ понад 90% українців мали прояви хоча б одного з симптомів ПТСР. Я хочу підтримати ініціативу #моясила і попросити кожного ділитися своїми історіями пережитого під цим хаштегом, виділити своєму психологічному здоров'ю бодай пост, якщо і так (давай чесно) не виділяємо йому достатньо часу. Де не стоятимемо — вистоїм. Бережи себе заради майбутнього всієї країни", — наголосила Оля.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

Як Politeka повідомляла, біда трапилася з кумою Дзідзьо Цибульською, несподівані кадри.