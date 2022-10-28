На своей странице в Instagram артистка опубликовала архивные кадры и сделала неожиданное признание.

"Это видео я записывала в июле и тут еще не знала, что пролежу под капельницей месяц, и не знала, ПОЧЕМУ я внезапно заболела. Но если перемотать время назад, становится понятно: Я ЗАВРАЛАСЬ сама себе, когда постоянно пыталась делать вид, что у меня все хорошо, просыпалась утром, записывала мотивирующие сторис вам, обзванивала родных и близких, бодрым голосом уверяя, что все ок, категорически запрещала себе плохие мысли и теряла себя настоящую. Где-то между тремя точками после фразы "я должна быть сильной для..." организм сказал "так, стоп!". И я загремела под капельницу в месяц", - признается Ольга Цибульская.

Певица также привела неутешительную статистику Минздрава по психологическому состоянию украинцев и обратилась с важным призывом.

"После ужасов войны, которые мы продолжаем переживать, каждый из нас ежедневно рискует стать той же точкой. По исследованиям Минздрава более 90% украинцев имели проявления хотя бы одного из симптомов ПТСР. Я хочу поддержать инициативу #моясила и попросить каждого делиться своими историями пережитого под этим хаштегом, выделить своему психологическому здоровью хотя бы пост, если и так (давай честно) не выделяем ему достаточно времени. Где не будем стоять — выстоим. Береги себя ради будущего всей страны", — подчеркнула Оля.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

Как Politeka сообщала, беда случилась с кумой Дзидзьо Цибульской, неожиданные кадры.