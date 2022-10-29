Камалія розповіла, що дівчата дуже хотіли повернутися додому — в Україні її дочки почуваються набагато краще.

Найбагатша співачка України Камалія вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну привезла дітей додому. В інтерв'ю проекту "Слава+Таня" артистка вперше розповіла про те, як її дочки переживають війну в Україні.

Камалія розповіла, що дівчата дуже хотіли повернутися додому — в Україні її дочки почуваються набагато краще. Вперше за довгі 9 місяців вони змогли обійняти своїх домашніх улюбленців. Тільки вдома у Мірабелли та Арабелли з'являється творче натхнення – вони грають на фортепіано та малюють.

Камалія поділилася, що, на щастя, дочки її не чули вибухів.

"Нам удалося їх від цього захистити. Вони, Слава Богу, не чули, бо коли були з ранку прильоти, так співпало, вони ще спали. Вони чули авіацію в небі, ми тренувалися, і саме наша авіація пролітала. Вони чули сирену багато разів на телефоні, а вперше почули її у місті", - прокоментувала співачка.

Також артистка розповіла про реакцію 9-річних доньок на руйнування, які після себе залишили російські окупанти.

"Коли ми їхали Житомирською трасою, вони бачили в Києві кілька об'єктів. Вони звикли. Вони з першого дня знають, що бомбять Україну. Вони бачать усі ці новини. Я бачила в їхніх очах страх, здивування. Але так, щоб шок, я не побачила", - поділилася Камалія.

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