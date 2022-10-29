Камалия рассказала, что девушки очень сильно хотели вернуться домой — в Украине ее дочери чувствуют себя гораздо лучше.

Самая богатая певица Украины Камалия впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину привезла детей домой. В интервью проекту "Слава+Таня" артистка впервые рассказала о том, как ее дочери переживают войну в Украине.

Камалия рассказала, что девушки очень сильно хотели вернуться домой — в Украине ее дочери чувствуют себя гораздо лучше. Впервые за долгие 9 месяцев они смогли обнять своих домашних любимцев. Только дома у Мирабеллы и Арабеллы появляется творческое вдохновление — они играют на фортепиано и рисуют.

Камалия поделилась, что, к счастью, ее дочери не слышали взрывов.

"Нам удалось их от этого оградить. Они, Слава Богу, не слышали, потому что когда были с утра прилеты, так совпало, они еще спали. Они слышали авиацию в небе, мы тренировались, и как раз наша авиация пролетала. Они слышали сирену много раз на телефоне, а впервые услышали ее в городе", — прокомментировала певица.

Также артистка рассказала о реакции 9-летних дочерей на разрушения, которые после себя оставили российские оккупанты.

"Когда мы ехали по Житомирской трассе, они видели в Киеве несколько объектов. Они привыкли. Они с первого дня знают, что бомбят Украину. Они видят все эти новости. Я видела в их глазах страх, удивление. Но так, чтобы шок, я не увидела", — поделилась Камалия.

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