Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився незвичайним фото у новій зовнішності та розповів українцям, як отримати психологічну допомогу під час війни.

Так у своєму мікроблозі Костя опублікував своє фото з інформацією для шанувальників. На знімку він постав у новій зовнішності, з чорним манікюром, темним макіяжем та червоними малюнками на обличчі, він пронизливо дивиться в об'єктив. При цьому на ньому розстебнутий чорний піджак без нічого.

У підписі до публікації Melovin написав: "Соціальна кампанія "З тобою 24/7" створена ГО "Ла Страда - Україна", щоб сказати усім українцям, усім дітям та мамам, які вимушено виїхали за кордон через війну в Україні та нашій молоді, які залишаються в різних регіонах України! Ви - НЕ самотні. Я знаю, як складно буває справитись з різними ситуаціями, я поруч, щоб ти, мій підписник не відчував себе самотнім. Ми всі З ТОБОЮ 24/7. — Розкажи мені яким ти є насправді!? Якщо ти відчуваєш потребу поговорити про свої проблеми, емоції, складнощі, стосунки або просто розділити з кимось успіхи, досягення та відчути тепло, прийняття та підтримку, звертайся на Національну гарячу лінію для дітей та молоді".

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