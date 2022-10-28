Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился необычным фото в новой внешности и рассказал украинцам, как получить психологическую помощь во время войны.

Так, в своем микроблоге Костя опубликовал свое фото с информацией для поклонников. На снимке он предстал в новой внешности, с черным маникюром, темным макияжем и красными рисунками на лице, он пронзительно смотрит в объектив. При этом на нем расстегнутый черный пиджак без ничего.

В подписи к публикации Melovin написал: "Социальная кампания "С тобой 24/7" создана ОО "Ла Страда – Украина", чтобы сказать всем украинцам, всем детям и мамам, вынужденно выехавшим за границу из-за войны в Украине и нашей молодежи, которые остаются в разных регионах Украины! Вы – не одиноки. Я знаю, как сложно бывает справиться с разными ситуациями, я рядом, чтобы ты, мой подписчик не чувствовал себя одиноким. Мы все С ТОБОЮ 24/7. Расскажи мне как ты на самом деле!? Если ты чувствуешь необходимость поговорить о своих проблемах, эмоциях, сложностях, отношениях или просто разделить с кем-то успехи, достижения и почувствовать тепло, принятие и поддержку, обращайся на Национальную горячую линию для детей и молодежи".

Напомним, "В памяти навсегда…": Юля "Зайка" из "Холостяка" стала соавтором книги о войне.

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