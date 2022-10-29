Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото у спокусливому образі.

Як видно, Катя відображена в цікавій локації та кумедній позі. Перед камерою вона з'явилася в чорній міні-сукні з дуже об'ємними рукавами, яка практично повністю задерлася. При цьому на ній темні колготки, які підкреслили стрункі ніжки. Волосся балерини зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж та задумливий вигляд.

У підписі до публікації Кухар загадково написала: "Але очі сліпі... треба дивитися серцем". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Стильна і чарівна жінка", "Які ноги!", "Красуня", "Красуня", "Дуже красиво", "Прекрасна", "Ви прекрасна!", "Найважливішого очима не побачиш. Наша красуня", "Яка краса", "Красуня".

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