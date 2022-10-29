Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кумедне відео, яким нагадала українцям про свою нову пісню.

Як видно, у короткому ролику Настя з'явилася у стильному образі – на ній простора біла блуза цікавого крою, яка трохи сповзла з плеча, засвітивши ліф бежевий. Пишні кучері артистки розпущені та недбало покладені, а на обличчі яскравий макіяж, вона підспівує свою україномовну пісню "Кришталь" і трохи пританцьовує.

У підписі до публікації Каменських написала рядки із цієї пісні: "Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Ці рядки завжди на репіті просто", "Дуже подобається пісня. Настя, ви супер", "Я обожнюю цю пісню", "Красуня наша", "Мені дуже зайшов" Кришталь". Неймовірно кайфово", "Якщо такі будуть наші пісні, навіщо слухати щось інше?", "Настя, як можна бути одночасно такою сильною, і такою жіночною. Я тільки зараз розумію цю фразу", "Прекрасна пісня. Просто обожнюю ваші пісні українською. Вони завжди сповнені любов'ю та спокоєм".

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