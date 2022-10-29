Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", та її чоловік Єгор Соболєв виховують трьох дітей.

У 2007 в зіркової пари народився син Михайло, а потім — дві донечки Марія (2008) та Катерина (2010).

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, чим вона займалася з молодшою донькою, поки в столиці не було світла.

"За відсутності світла і навіть інтернету і мобільного зв’язку, ми з Катєй вчора таки змогли зробити одну справу - відвезли безпритульне кошеня, якого ми підготували і доглядали на дачі, його новому господарю. Ним погодився стати мій колега по ефіру Руслан Шаріпов. Хвилювався, як молодий батько😂😂😂 Дуже добре його розумію, бо в моємо житті перша кішка теж з’явилася лише минулого року. Тепер вона нас всіх гріє в усіх сенсах)", — пише ведуча.

Зірка показала зворушливі кадри з донечкою та новим господарем котика, а також звернулася до українців із пропозицією.

"На цьому відео є ще одне кошенятко, яке шукаю родину. Дуже шукаю, кому з Вас, дорогі кияни його теж привезти 💙💛 Подумайте, будь ласка🙏 Кошенятко дуже хороше і грайливе, і дуже хоче додому", — додала Падалко.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу: "Ви надзвичайно добра людина! Честь Вам і хвала! Побільше б таких людей з добрим серцем. Бережіть тварин. Проявляйте доброту, піклування, милосердя! Доброта врятує світ!".

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