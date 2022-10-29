Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", и ее муж Егор Соболев воспитывают троих детей.

В 2007 году у звездной пары родился сын Михаил, а затем — две дочери Мария (2008) и Екатерина (2010).

В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, чем она занималась с младшей дочерью, пока в столице не было света.

"При отсутствии света и даже интернета и мобильной связи, мы с Катей вчера таки смогли сделать одно дело - отвезли беспризорного котенка, которого мы подготовили и ухаживали на даче, его новому хозяину. Им согласился стать мой коллега по эфиру Руслан Шарипов. Волновался, как молодой отец😂😂😂 Отлично его понимаю, потому что в моей жизни первая кошка тоже появилась только в прошлом году. Теперь она нас всех греет во всех смыслах)", — пишет ведущая.

Звезда показала трогательные кадры с дочерью и новым хозяином котика, а также обратилась к украинцам с предложением.

"На этом видео есть еще один котенок, который ищу семью. Очень ищу, кому из Вас, дорогие киевляне его тоже привезти 💙💛 Подумайте, пожалуйста🙏 Котенок очень хороший и игривый, и очень хочет домой", — добавила Падалко.

Поклонники в комментариях поддержали ведущую: "Вы очень добрый человек! Честь Вам и хвала! Побольше бы таких людей с добрым сердцем. Берегите животных. Проявляйте доброту, заботу, милосердие! Доброта спасет мир!".

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