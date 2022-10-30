Артист разом із продюсером та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою виховують 7-річну дочку Соломію.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аксельрод вирішив поділитися з шанувальниками патріотичним рішенням: вони вирішили повністю відмовитися від мови країни-окупанта та перейти в спілкуванні на українську.

"Прийняли рішення користуватись навіть у побуті виключно українською. Бо в професійному плані ми це зробили ще у 2014. Мені, звісно, трохи складно, але хто обіцяв , що в житті буде легко 😎😂. А мова наша прекрасна! Красива, мелодійна, різноманітна, досконала", — наголосив артист.

Співак опублікував мем, у якому за основу взяли кадр із екранізації "Собачого серця" Булгакова, де Шариков нібито відмовляється розмовляти українською, на що Преображенський різко відповідає: "Тоді гавкай".

Останнім часом Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) активізувався в соцмережах. Напередодні співак коротко висловився про свій шлюб із Мозговою: "Коли поруч Королева, життя ніколи не буде прісним, нудним і не цікавим 😎! Перевірено ☝️😉".

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана поділилася трагічною звісткою з українцями.

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