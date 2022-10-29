21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз Євдокименко показала ефектні кадри з прогулянки осінніми вуличками Мангеттена.

"Ранки в Сохо", — написала Софія під відео, на якому позує в богемному районі Нью-Йорка в стильному образі. Модель вдягнула оригінальний топ, чорний блейзер та штани, а також доповнила лук лоферами, повністю вкритими стразами та маленькою блакитною сумочкою.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами: "Неймовірна Краса!😍🔥", "Божевільний образ", "Вау красуня", "Супер Софія красиво дуже", "Чудово 🔥⭐️✨". Оцінив лайком публікацію Євдокименко і її брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.