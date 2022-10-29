Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кілька кадрів з нової ефектної фотосесії, у якій продемонструвала свої розкішні форми, та водночас розповіла біблійну притчу про щастя.

"Пішов один чоловік до Бога і говорить:

- Я чув, Ти роздаєш людям щастя.

- Роздаю, - відповів Бог.

- Тоді дай і мені.

- Я дам, тільки щастям треба вміти користуватися.

- Я зумію, - запевнив чоловік Бога і, отримавши щастя, пішов.

І почав він жити щасливо. Але раптом йому здалося, що у інших щастя краще, щасливіше. Заздрість почала смутити людину. Він і так намагався жити щасливо, але не виходило. І начебто все є, а не радує, і начебто все багато, та не вистачає, і начебто ситий, та все чогось хочеться. Так він мучився-мучився і дійшов до того, що від заздрості і незадоволеності став хворіти і сохнути", — переповідає Ганна Саліванчук.

Тоді чоловік знову пішов до Бога та запитав, чому він одним дає велике щастя, а іншим — мале. На таке звинувачення Господь відповів, що мале він дає тому, кого задовольняє і мале, а велике - тому, кому більше треба. А цьому чоловікові він дав дуже велике щастя, але він його не оцінив.

"-Дай мені стільки, щоб я міг розгледіти своє щастя.

- Я дам тобі, але нічого безкоштовного не буває.

Не зрозуміла людина слів Божих, взяла і пішла додому. Але ні щастя вдома, ні добра на тому місці, яке вона нещодавно залишила, не виявилося. Все навколо було так порожньо, наче там ніколи нічого й не було.

- Господи! - Заволала людина, - ти ж не дав, а відняв у мене все!

- Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло, тепер ти почнеш будувати нове щастя і, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити. Двічі за щастям не ходять. Не оцінивши його одного разу, не зможеш оцінити його і в інший раз", — додала Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.