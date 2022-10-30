Артист вместе с продюсером и экс-женой певца Александра Пономарева Еленой Мозговой воспитывают 7-летнюю дочь Соломию.

В этот раз на своей странице в Instagram Аксельрод решил поделиться с поклонниками патриотическим решением: они решили полностью отказаться от языка страны-оккупанта и перейти в общении на украинский.

"Приняли решение пользоваться даже в быту исключительно на украинском. Потому что в профессиональном плане мы это сделали еще в 2014. Мне, конечно, немного сложно, но кто обещал, что в жизни будет легко 😎😂. А язык наш прекрасный! Красивый, мелодичный, разнообразный, совершенный", - подчеркнул артист.

Певец опубликовал мем, в котором за основу взяли кадр из экранизации "Собачьего сердца" Булгакова, где Шариков якобы отказывается разговаривать на украинском, на что Преображенский резко отвечает: "Тогда лай".

В последнее время Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) активизировался в соцсетях. Накануне певец коротко высказался о своем браке с Мозговой: "Когда рядом Королева, жизнь никогда не будет пресной, скучной и неинтересной 😎! Проверено ☝️😉".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами.

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