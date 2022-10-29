Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що померла відома журналістка й поетеса Оксана Максимишин-Корабель, авторка присвяченого Героям Небесної Сотні вірша “Мамо, не плач. Я повернусь весною…”. Їй було 54 роки.
Руслана опублікувала кілька спільних світлин з поетесою та відео, на якому вона під час Революції Гідності у центрі Києва виконує вірш, який приніс Оксані найбільшу славу.
"Вічна пам’ять. Вона була світла… вона була світлом… вона для мене світитиме завжди… Оксана Максимишин-Корабель, авторка вірша "Мамо, не плач", що за життя автора, став справді народним, відійшла у вічність... 💔", — пише Лижичко.
Шанувальники співачки також висловлюють свої співчуття в коментарях: "Світла пам’ять поетесі та щирі співчуття рідним!!😢😢", "Не чув. Царство небесне ","Вічна пам'ять😭".
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Донька покійної поетеси Роксолана Максимишин у Facebook присвятила пост мамі.
“Моя дорога мамочка, тепер ти мій Ангел.Ти достойно несла свій хрест.Ти вистояла попри всі негаразди, ти витримала весь біль. Ти завжди була усміхненою і життєрадісною. Ти так хотіла жити!!!Але, на небі тобі буде краще, ніж було на землі, так вирішив Господь Бог і хай буде воля Його!”, – написала вона.
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