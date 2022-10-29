Колишня солістка "ВІА Гра" і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос зворушливо привітала свого сина від Андрія Джеджули з днем народження.

Сина Даніеля Санта народила від ведучого Андрія Джеджули, з яким розійшлася у 2010 році. У 2015 році Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, який старший за неї на 18 років, а в 2019 — народила від нього доньку Софію.

29 жовтня Даніелю виповнюється 14 років. У цей святковий день на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила слайдшоу зі світлин сина, зроблених у різному віці та в різних країнах, а також зворушливо його привітала.

"З днем ​​народження, моя дивовижна людина Даніель ❤️ Я пишаюся тобою і абсолютно тебе люблю! Мій син, мій друг, вже справжній чоловік. Добрий, щирий, розуміючий, унікальний. Не вірю, що вже такий дорослий. Я бажаю, щоб ти ніколи не боявся, щоб з впевненістю зустрічав всі життєві уроки, щоб був завжди щасливим. Обожнюю і дякую, що ти в мене такий🙏🏼", — звернулася Санта Дімопулос до сина.

До привітань у коментарях долучилася ще одна екс-дружина Андрія Джеджули Юлія Леус, написавши: "З іменинником 🥳 😘Нехай всій його дороги ведуть до успіху, а всі плани втілюються в життя на максимальній швидкості, а я впевнена, мама як завжди у всьому допоможе 🙏🏻".

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