Сына Даниэля Санта родила от ведущего Андрея Джеджулы, с которым разошлась в 2010 году. В 2015 году Димопулос вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, который старше ее на 18 лет, а в 2019 — родила от него дочь Софию.

29 октября Даниэлю исполняется 14 лет. В этот праздничный день на своей странице в Instagram певица разместила слайдшоу из фотографий сына, сделанных в разном возрасте и в разных странах, а также трогательно его поздравила.

"С днем ​​рождения, мой удивительный человек Даниэль ❤️ Я горжусь тобой и абсолютно тебя люблю! Мой сын, мой друг, уже настоящий мужчина. Добрый, искренний, понимающий, уникальный. Не верю, что уже такой взрослый. Я желаю, чтобы ты никогда не боялся, чтобы с уверенностью встречал все жизненные уроки, чтобы был всегда счастливым. Обожаю и благодарю, что ты у меня такой 🙏🏼", - обратилась Санта Димопулос к сыну.

К поздравлениям в комментариях присоединилась еще одна экс-супруга Андрея Джеджулы Юлия Леус, написав: "С именинником 🥳 😘Пусть все его дороги ведут к успеху, а все планы воплощаются в жизнь на максимальной скорости, а я уверена, мама как всегда во всем поможет 🙏🏻".

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