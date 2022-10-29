Популярна ведуча Марічка Падалко з початку повномасштабного вторгнення окупантів публікує в Інстаграм щодня топ новин. Відомо, що ЗСУ взяли під контроль трасу Сватово-Кременна, повідомив голова військової адміністрації Луганщини. Інформація потребує ще підтвердження Генштабу.

На інших напрямах на фронті ситуація без особливих змін. Тяжкі бої за Бахмут, який росіяни хочуть захопити за всяку ціну. Не уявляю, як у місті зараз можуть жити діти… (відео 1). У Донбасі за війну багато дітей залишилися без батьків, але серед цих трагедій, зустрічаються і дуже світлі історії (відео 2)

«Російські військові у перехопленні української розвідки говорять про занепад їхніх зусиль на миколаївському напрямку та про план «зайти з Білорусі» (відео 3)

82 тисячі свіжомобілізованих росіян уже в Україні – відзвітувало російське міністерство оборони. Тим часом Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів.

Києву та області збільшать термін відключення світла до 6 і більше годин. Щоб відремонтувати інфраструктуру після чергових ракетних обстрілів, місту потрібні 2-3 тижні. Росія не приховує, що удари по інфраструктурі є примусом переговорів (відео 4). Росіяни: Без світла? Або без Вас?», вам уже казали – «БЕЗ ВАС!» - публікує ведуча в Інстаграм.

Також відомо, у Празі на день національного свята будівлю МВС прикрасили прапорами України, Чехії та одного чорта (фото 5) Водночас, кілька тисяч людей сьогодні вийшли у столиці на антиурядовий мітинг, де, зокрема, вимагали припинити допомогу Україні

Іранська діаспора влаштувала акцію протесту у Києві. Її учасники підтримали Україну та засудили співпрацю свого уряду з Росією (фото 7).

Нагадаємо, Макс Барських викликав бурхливу реакцію романтичним відео зі своєю колегою.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика показала невдалі кадри з закордону.

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