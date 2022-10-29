Популярная ведущая Маричка Падалко с начала полномасштабного вторжения оккупантов публикует в Инстаграм каждый день топ самых обсуждаемых новостей. Известно, что ВСУ взяли под контроль трассу Сватово-Кременная, сообщил глава военной администрации Луганщины. Информация требует еще подтверждения Генштаба.

На других направлениях на фронте ситуация без особых изменений. Тяжелые бои за Бахмут, который россияне хотят захватить любой ценой. Не представляю, как в городе сейчас могут жить дети… (видео 1). В Донбассе за войну многие дети остались без родителей, но меж этих трагедий, встречаются и совсем светлые истории (видео 2)

«Российские военные в перехвате украинской разведки говорят об упадке их усилий на николаевском направлении и о плане «зайти с Беларуси» (видео 3)

82 тысячи свежемобилизованных россиян уже в Украине – отчиталось российское министерство обороны. Тем временем Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов.

Киеву и области увеличат срок отключения света до 6 и более часов. Чтобы починить инфраструктуру после очередных ракетных обстрелов, городу нужны 2-3 недели. Россия не скрывает, что удары по инфраструктуре являются принуждением к переговорам (видео 4). Россияне: «Без света? Или без Вас?», вам уже говорили – «БЕЗ ВАС!»» - публикует ведущая в Инстаграм.

Также известно, в Праге на день национального праздника здание МВД украсили флагами Украины, Чехии и одного черта (фото 5) В то же время, несколько тысяч человек сегодня вышли в столице на антиправительственный митинг, где, в частности, потребовали прекратить помощь Украине

Иранская диаспора устроила акцию протеста в Киеве. Ее участники поддержали Украину и осудили сотрудничество своего правительства с Россией (фото 7).

Напомним, Макс Барских вызвал бурную реакцию романтическим видео со своей коллегой.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала неудачные кадры из-за границы.

Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" похвасталась, чем кормит свою семью.