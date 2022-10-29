Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати вівсяні оладки з бананом.

"Можливо, це новий улюблений сніданок ваших дітей. У цьому рецептів я зробив декілька прекрасних штук: замість цукру взяв банан, борошна буде мінімально, бо основа тіста - корисна вівсянка. Тобто по інгредієнтах врахував правила здоров’я та доступності продуктів, але ж це все одно оладки. М’які, солодкі та смачні. Кайф. Головне правило: готуйте такий сніданок разом з дітьми, коли маєте час. По-перше, їм буде у кайф бавитися з в’язким тістом. По-друге, вони вивчать як здорові продукти можуть бути крутими", — радить Євген Клопотенко.

Рецепт простий. 200г плющених вівсяних пластівців заливаємо 200мл молока на 20 хвилин. Окремо треба потовкти виделкою 1 стиглий банан. Коли пластівці всмокчуть молоко - додаємо 1 яйце, 2ст.л. борошна, 1ч.л. розпушувача, дрібку солі і банан. Добре все перемішуємо і смажимо на розігрітій пательні по 2-3 хвилини з кожної сторони.

Додатково зірка "Мастер Шеф" дав кілька порад щодо харчування для дітей:

✔️Сухі сніданки - це не ок, бо у тих пачках багато цукру та трансжирів.

✔️Солодощі - ок. Але тоді не магазинні, а зроблені самостійно. І треба тримати міру, звісно.

✔️Солодка газована вода - невидимий ворог. Ви не усвідомлюєте, але споживаєте величезну кількість цукру. Вода з лимоном чи фруктами (заморожені, свіжі, пюре без доданого цукру) - стане доброю альтернативою.

✔️Більше білого нежирного м’яса, менше жирного червоного. Бо дитячому організму так буде легше.

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