На этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить овсяные оладьи с бананом.

"Возможно, это новый любимый завтрак ваших детей. В этом рецептов я сделал несколько прекрасных штук: вместо сахара взял банан, муки будет минимально, потому что основа теста - полезная овсянка. То есть по ингредиентам учел правила здоровья и доступности продуктов, но это же все равно оладьи. Мягкие, сладкие и вкусные. Кайф. Главное правило: готовьте такой завтрак вместе с детьми, когда есть время. Во-первых, им будет в кайф играть с вязким тестом. Во-вторых, они изучат как здоровые продукты могут быть крутыми", - советует Евгений Клопотенко.

Рецепт прост. 200г плющенных овсяных хлопьев заливаем 200мл молока на 20 минут. Отдельно нужно растолочь вилкой 1 спелый банан. Когда хлопья впитают молоко – добавляем 1 яйцо, 2ст.л. муки, 1ч.л. разрыхлителя, щепотку соли и банан. Хорошо все перемешиваем и жарим на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Дополнительно звезда "Мастер Шеф" дал несколько советов по питанию для детей:

✔️Сухие завтраки - это не ок, потому что в этих пачках много сахара и трансжиров.

✔️Сладости – ок. Но тогда не магазинные, а сделанные самостоятельно. И надо соблюдать меру, конечно.

✔️Сладкая газировка – невидимый враг. Вы не понимаете, но потребляете множество сахара. Вода с лимоном или фруктами (замороженные, свежие, пюре без добавленного сахара) – станет хорошей альтернативой.

✔️Больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного. Ибо детскому организму так будет легче.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.

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