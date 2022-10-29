Відома блогерка та переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан вирішила згадати, як проходило її знайомство.

Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк", вирішила згадати перед виходом нового сезону свою ефектну появу. Тоді їй вдалося привернути увагу ідеальною фігурою та довгими ногами у відкритій чорній сукні з вирізами.

Причому Ганну раніше знали в іншому статусі, вона була раніше одружена з колишнім головою ВП Володимира Зеленського за Андрієм Богданом. Тим не менш, Ганні все ж таки вдалося дійти до фіналу на "Холостяку" і навіть перемогти.

Кадрами з першої появи вона поділилася в Сторі, вихваляючись зробленим на суперниць ефектом.

"Усім дівчинка удачі. Згадала свій вихід 2 роки тому" - пише Богдан.

Нині Ганна постаралася максимально захистити тему особистого життя від уваги громадськості. Щоб уникати непотрібних питань, Богдан також показує в Інстаграмі лише особисті кадри.

На цей раз їй вдалося привернути увагу цікавим увечері. Убрана Ганна в червоній сукні також змогла захопити схудлою фігурою:

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