Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк", вирішила згадати перед виходом нового сезону свою ефектну появу. Тоді їй вдалося привернути увагу ідеальною фігурою та довгими ногами у відкритій чорній сукні з вирізами.
Причому Ганну раніше знали в іншому статусі, вона була раніше одружена з колишнім головою ВП Володимира Зеленського за Андрієм Богданом. Тим не менш, Ганні все ж таки вдалося дійти до фіналу на "Холостяку" і навіть перемогти.
Кадрами з першої появи вона поділилася в Сторі, вихваляючись зробленим на суперниць ефектом.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Розлучення Остапчука та Горняк, у зірок була спільна нерухомість: "Христина добудує..."
Нові графіки відключень, сидіти без світла доведеться ще довше: "Іншого виходу немає"
КАМАЗ зніс колону військових у росії: перші подробиці та дані про жертви масштабної аварії
Поповнення у родині Гросу, зірка показала малюка: "Вгадайте, як назвали..."
"Усім дівчинка удачі. Згадала свій вихід 2 роки тому" - пише Богдан.
Нині Ганна постаралася максимально захистити тему особистого життя від уваги громадськості. Щоб уникати непотрібних питань, Богдан також показує в Інстаграмі лише особисті кадри.
На цей раз їй вдалося привернути увагу цікавим увечері. Убрана Ганна в червоній сукні також змогла захопити схудлою фігурою:
Нагадаємо, Огневич порадила, як пережити найтяжчу зиму: "Готуйся без паніки, а з розумом".
Як повідомляла Politeka, Дружина Решетника привабила милими розвагами з молодшим синочком: "Він мій – антистрес".
Також Politeka писала, що Астаф'єва на чорно-білих кадрах показала, в кого пішла красою: "Боже мій, яка дорогоцінна...".