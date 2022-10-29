Известная блогерша и победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан решила вспомнить, как проходило ее знакомство.

Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк", решила вспомнить перед выходом нового сезона свое эффектное появление. Тогда ей удалось привлечь внимание идеальной фигурой и длинными ногами в открытом черном платье с вырезами.

Причем Анну ранее знали в другом статусе, она была раньше замужем за бывшим главой ОП Владимира Зеленского за Андреем Богданом. Тем не менее, Анне все же удалось дойти до финала на "Холостяке" и даже победить.

Кадрами с первого появления она поделилась в Стори, хвастаясь произведенным на соперниц эффектом.

"Всем девочка удачи. Вспомнила свой выход 2 года назад" - пишет Богдан.

Сейчас Анна постаралась максимально оградить тему личной жизни от внимания общественности. Чтобы избегать ненужных вопросов, Богдан также показывает в Инстаграм только личные кадры.

В этот раз ей удалось привлечь внимание интересным вечером. Наряженная Анна в алом платье также смогла восхитить похудевшей фигурой:

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