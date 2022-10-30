Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", показав, чим займається у вільний час.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав кадри з тихого полювання в "секретному" місці.

"Вдалося вибратись у ліс. Ви знаєте - я просто обожнюю природу. Люблю нашу країну. Тільки тут я відчуваю себе вдома комфортно і на своєму місці. Я і раніше знав, що ми талановиті, працьовиті і дуже дружні. А зараз знаю, що ми ще надзвичайно сильні, згуртовані, натхненні і дуже глибокі. Ми розумні і освідчені і вміємо боротись за краще майбутьнє! Скорішої нам Перемоги. Слава Героям і тим, хто допомагає зберегти це все", — пише Володимир Ярославський.

Шанувальники "Мастер Шеф" в коментарях підтримали зіркового шефа:

"Головне вчасно зупинитися їх збирати👀";

"Ще з дитинства пам'ятаю це відчуття, коли заходиш в ліс. Такий вибух емоцій шалений!";

"OMG!! Яка ви щаслива людина. Обожнюю тихе полювання🔥";

"Який красень!!! І один і другий!)";

"Це дійсно так, в нас найкраща країна, надзвичайні люди ,талановиті і глибокі, красиві і чуйні. Найкраща природа і самі смачнющі гриби)))) сподіваюсь "охота"на гриби вдала?)";

"З таких старих грибів дуже смачні котлети грибні".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.