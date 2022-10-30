Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", показал, чем занимается в свободное время.

На своей странице в Instagram шеф-повар показал кадры с тихой охоты в "секретном" месте.

"Удалось выбраться в лес. Вы знаете – я просто обожаю природу. Люблю нашу страну. Только здесь я чувствую себя дома комфортно и на своем месте. Я и раньше знал, что мы талантливы, трудолюбивы и очень дружны. А сейчас знаю, что мы еще чрезвычайно сильные, сплоченные, вдохновенные и очень глубокие. Мы умны и осведомлены и умеем бороться за лучшее будущее! Скорейшей нам Победы. Слава Героям и тем, кто помогает сохранить это все", — пишет Владимир Ярославский.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях поддержали звездного шефа:

"Главное вовремя остановиться их собирать 👀";

"Еще с детства помню это чувство, когда заходишь в лес. Такой взрыв эмоций бешеный!";

"OMG!! Какой вы счастливый человек. Обожаю тихую охоту🔥";

"Какой красавец!!! И один и другой!)";

"Это действительно так, у нас лучшая страна, замечательные люди, талантливые и глубокие, красивые и отзывчивые. Лучшая природа и самые вкусные грибы)))) надеюсь "охота" на грибы удачная?)";

"Из таких старых грибов очень вкусные котлеты грибные".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.