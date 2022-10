Популярна українська співачка Надя Дорофєєва деякий час жила за кордоном та підтримувала українців своїми концертами. Наразі, у Києві, артистка активно співпрацює з різними благодійними фондами.

В Інстаграм було представлено кілька різних кадрів, у тому числі і з Надією Дорофєєвою.

«Це той момент, коли ми можемо допомогти нашим дітям та їхнім батькам відремонтувати їхні зруйновані будинки до зимового сезону. Ми сподіваємось на вашу підтримку.

100% доходу від даного ексклюзивного спільного проекту Anton Belinskiy Studio x DOROFEEVA підуть у добровольчий будівельний батальйон Добробат» - йдеться у підписі.

Джамала, колега Наді також оцінила ініціативу: «Wow!».

«Вау Надя ну як це класноо😍; Це дуже красиво 🥹; Боже мій😮‍💨💔; how much is shipping to germany?; Хочу собі таку 💔🥹; Це дуже сильно 😍🙏🏻; Надія є 🤍».

Артистка почала представляти все частіше композиції рідною українською мовою та розповідати про нові ідеї.

Нещодавно Надя представила серію нових композицій та альбом «Сенсі», намагаючись привернути увагу до себе та вразити своїм переходом рідною мовою. Також артистка вирішила дещо поекспериментувати зі стилем.

