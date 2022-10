Популярная украинская певица Надя Дорофеева некоторое время жила заграницей и поддерживала украинцев своими концертами. Сейчас, в Киеве, артистка активно сотрудничает с различными благотворительными фондами.

В Инстаграм были представлены несколько разных кадров, в том числе и с Надей Дорофеевой.

«Это тот момент, когда мы можем помочь нашим детям и их родителям отремонтировать их разрушенные дома к зимнему сезону. Мы надеемся на вашу поддержку.

100% дохода от данного эксклюзивного совместного проекта Anton Belinskiy Studio x DOROFEEVA пойдут в добровольческий строительный батальон Добробат» - говорится в подписи.

Джамала, коллега Нади, также оценила инициативу: «Wow!».

«Вау Надя ну как же это класноо😍; Это очень красиво🥹; Боже мой😮‍💨💔; how much is shipping to germany?; Хочу себе такую💔🥹; Это очень сильно 😍🙏🏻; Надежда есть 🤍».

Артистка стала представлять все чаще композиции на родном украинском языке и рассказывать о новых идеях.

Недавно Надя представила серию новых композиций и альбом «Сенси», стараясь привлечь внимание к себе и впечатлить своим переходом на родной язык. Также артистка решила несколько поэкспериментировать со стилем.

