Популярна українська співачка Тіна Кароль у сукні з пір'ям показала оновлений стиль та отримала досить різні відгуки.

Відома співачка Тіна Кароль, яка продовжує подорожувати закордоном, почала частіше ділитися новими кадрами в Інстаграм і розповідати про себе. На цей раз артистка вирішила похвалитися новим чином, вона одягла сукню з трендовим принтом тай-дай.

Вбрання з декольте об'ємними рукавами, високим вирізом і пір'ям виглядало досить яскраво, а чорні босоніжки на шпильці доповнили її образ. Причому також помітна оновлена ​​зачіска з локонами зірки, що посвітліли.

«Краса на зло. Гарні, вільні та непокорені УКРАЇНЦІ» - написала Кароль.

У мережі відповіли: «🔥краща; Як же скучили вже всі за концертами. Звичайними мирними концертами в 🇺🇦; Потрібно додати-«на зло ворогам»; Сумую за такими фото з мирного життя; така вже красуня 🥺; краса врятує світ 🥹; Неймовірна як завжди 🤩👏».

Також у своєму Telegram-каналі артистка розмістила фото Землі з космосу та поділилася міркуваннями про безглуздість людської зарозумілості.

"Подивися ще раз на цю точку. Це ми тут. Це наш дім. На ній усі, кого ви любите, усі, кого ви знаєте, все, про кого ви коли-небудь чули. Сукупність нашої радості та страждання, тисячі релігій, ідеологій і економічних доктрин, кожен мисливець, кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізації, кожен король і селянин, кожна молода пара закоханих в історії нашого роду жили і живуть там — на точці, що висить у сонячних променях», — пише Тіна Кароль.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.