Популярная украинская певица Тина Кароль в платье с перьями показала обновленный стиль и получила довольно разные отзывы.

Известная певица Тина Кароль, которая продолжает путешествовать заграницей, стала чаще делиться новыми кадрами в Инстаграм и рассказывать о себе. В этот раз артистка решила похвастаться новеньким образом, она надела платье с трендовым принтом тай-дай.

Наряд с декольте объемными рукавами, высоким вырезом и перьями выглядел довольно ярко, а черные босоножки на шпильке дополнили ее образ. Причем также заметна обновленная прическа с посветлевшими локонами звезды.

«Красота на зло. Красивые, свободные и непокоренные УКРАИНЦЫ» - написала Кароль.

В сети ответили: «🔥лучшая; Как же соскучились уже все по концертам. Обычными мирными концертами в 🇺🇦; Нужно добавить-«назло врагам»; Скучаю по таким фото из мирной жизни; такая уж красавица🥺; красота спасет мир 🥹; Невероятная как всегда🤩👏».

Также в своем Telegram-канале артистка разместила фото Земли из космоса и поделилась соображениями о нелепости человеческого самомнения.

"Посмотри еще раз на эту точку. Это мы здесь. Это наш дом. На ней все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-нибудь слышали. Совокупность нашей радости и страдания, тысячи религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник, каждый герой и трус, каждый творец и разрушитель цивилизации, каждый король и крестьянин, каждая молодая пара влюбленных в истории нашего рода жили и живут там — на висящей в солнечных лучах точке", — пишет Тина Кароль.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.