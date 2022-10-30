Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно похвалилася цікавою зміною іміжу, продовжує привертати увагу до себе. В Інстаграм Тіна ділиться різними кадрами зі зйомок, а Телеграм - розповідає про себе і робить особисті зауваження.
«Багато дискусій та заперечень чи підтримки з цього приводу. Це мій шлях, мій вибір. Йдемо до перемоги разом у всьому. А потім уже побачимо що і як. Я не соромлюся минулого, помилок не існує. Різниця думок – це розмаїтість» - розверталася Тіна.
У мережі відреагували:
Ти виглядаєш так красиво; З повагою від мене в Індонезії; Наша найкраща 😍 в; Ви все ще з Даном спілкуєтеся? Завжди Найкраща! Найкраща😍; нові фото😍 як же я обожнюю вас!; Така красива. Ще й це сонячне освітлення, такі фото Ох; Така гарна; Яка крихта 🛐; Як завжди красуня 🥰😍; Боже як же гарно !!! 😍; не кожен художник на таке наважиться!».
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Також артистка вирішила похвалитися новим чином, вона одягла сукню з трендовим принтом тай-дай.
Вбрання з декольте об'ємними рукавами, високим вирізом і пір'ям виглядало досить яскраво, а чорні босоніжки на шпильці доповнили її образ. Причому також помітна оновлена зачіска з локонами зірки, що посвітліли.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.