Популярная украинская певица Тина Кароль показала, какой она может быть вне сцены и концертов.

Известная певица Тина Кароль, которая недавно похвастлаась интересной сменой имижа, продолжает привлекать внимание к себе. В Инстаграм Тина делится разными кадрами со съемок, а в Телеграм - рассказывает о себе и делает личные замечания.

«Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей – это разнообразие» - разоткровенничалась Тина.

В сети отреагировали:

«Ты выглядишь так красиво; С уважением от меня в Индонезии; Наша лучшая 😍 в; Вы все еще с Даном общаетесь?; Всегда Лучшая!!!; Лучшая😍; новые фото😍 как же я обожаю вас!;Такая красивая. Еще и это солнечное освещение, такие фото😍 Ох; Такая красивая; Какая крошка 🛐; Как всегда красавица🥰😍; Боже как же красиво!!!😍; не каждый художник на такое отважится!».

Также артистка решила похвастаться новеньким образом, она надела платье с трендовым принтом тай-дай.

Наряд с декольте объемными рукавами, высоким вырезом и перьями выглядел довольно ярко, а черные босоножки на шпильке дополнили ее образ. Причем также заметна обновленная прическа с посветлевшими локонами звезды.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.