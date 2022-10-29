Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила показати, як дозволяє собі розслабитися вдома і трохи подуріти. Також Ганна змогла привернути увагу запальними танцями, підкреслюючи фігуру найкращим чином.
Нещодавно артистка розповіла, що хоче скинути зайве і заради цього почала ходити на масаж, активно тренується і ходить на танці. Не забуває вона про режим дня та харчування, рецептами при цьому Саліванчук ділиться в Інстаграм.
Цього разу в літньому костюмі Анна повеселилася перед камерами та показала своє почуття ритму та повеселіла виразною мімікою.
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Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кілька кадрів із нової ефектної фотосесії, в якій продемонструвала свої розкішні форми, та розповіла біблійну притчу про щастя.
"Пішла одна людина до Бога і каже:
- Я чув, Ти роздаєш людям щастя.
- Роздаю, - відповів Бог.
- Тоді дай і мені.
- Я дам, тільки щастям треба вміти користуватися.
- Я зумію, - запевнив чоловік Бога і отримавши щастя, пішов
і почав жити щасливо, але раптом йому здалося, що в інших щастя краще, щасливіше.Заздрість почала збентежити людину.Він і так намагався жити щасливо, але не виходило. але не вистачає, і начебто ситий, і все чогось хочеться.Так він мучився-мучився і дійшов до того, що від заздрості та невдоволення став хворіти та сохнути", - розповідає Ганна Саліванчук.
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