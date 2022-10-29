В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила показать, как позволяет себе расслабиться дома и немного подурачиться. Также Анна смогла привлечь внимание зажигательными танцами, подчеркивая фигуру лучшим образом.

Не так давно артистка рассказала, что желает сбросить лишнее и ради этого начала ходить на массаж, активно тренируется и ходит на танцы. Не забывает она о режиме дня и питании, рецептами при этом Саливанчук делится в Инстаграм.

В этот раз в летнем костюме Анна повеселилась перед камерами и показала свое чувство ритма и повеселила выразительной мимикой.

Также на своей странице в Instagram артистка разместила несколько кадров из новой эффектной фотосессии, в которой продемонстрировала свои роскошные формы, и рассказала библейскую притчу о счастье.

"Пошел один человек к Богу и говорит:

- Я слышал, Ты раздаешь людям счастье.

- Раздаю, - ответил Бог.

- Тогда дай и мне.

- Я дам, только счастьем надо уметь пользоваться.

- Я сумею, - заверил человек Бога и получив счастье, ушел

и начал жить счастливо, но вдруг ему показалось, что у других счастье лучше, счастливее. Зависть начала смутить человека. Он и так старался жить счастливо, но не получалось. И вроде бы все есть, и вроде бы всего много, но не хватает, и вроде бы сыт, и все чего-то хочется. Так он мучился-мучился и дошел до того, что от зависти и недовольства стал болеть и сохнуть", — рассказывает Анна Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.