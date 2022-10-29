Український музикант, лідер гурту "Антитела" та парамедик Тарас Тополя, який з початку війни служить у Збройних силах України, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя та службу на сторінці в Instagram. Так, цього разу музикант зворушив чарівним кадром із коханою дружиною Оленою (співачка Alyosha).

Як відомо, з початку війни Тарас пішов служити до ЗСУ, а його дружина з трьома дітьми поїхала жити до Америки. Однак, іноді парі вдається зустрічатися. Так, на новій фотографії Тополі з дружиною зображені десь на пляжі, а за їхньою спиною видно море, вони виглядають спокійними та безтурботними.

У підписі до публікації Тарас написав: "Не Київ. Вечір – двісті сорок сьомий. Настрій – люблю. Місяць – і відстані не мають значення. Слава ЗСУ! Слава Україні!".

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію закоханої пари: "Кращі", "Прекрасні", "Ви прекрасна пара і ви є прикладом для наслідування того, якими повинні бути люди. Дякую", "Удачі вам. Люблю", "Щастя вам!", "Гарна пара", "Нехай Бог зберігає вас і вашу сім'ю!", "Котики", "Які ви класні. Миру і добра", "Відстані зовсім не мають значення зараз. Обіймаю вас", "Ви дуже красиві, найкращі і неймовірні! Нехай Господь Бог оберігає вас!", "Якщо мені після цього фото хтось скаже, що любові не існує, я кину в нього камінь", "Ви така чудова пара. Два улюблені артисти мого "підліткового" життя. Будьте мені здорові та щасливі".

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