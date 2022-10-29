Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" и парамедик Тарас Тополя, который с начала войны служит в Вооруженных силах Украины, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни и службе на странице в Instagram. Так, в этот раз музыкант растрогал очаровательным кадром с любимой женой Еленой (певица Alyosha).

Как известно, с начала войны Тарас ушел служить в ВСУ, а его жена с тремя детьми уехала жить в Америку. Однако, время от времени паре удается видится. Так, на новой фотографии Тополя с женой запечатлены где-то на пляже, а за их спиной видно море, они выглядят спокойными и беззаботными.

В подписи к публикации Тарас написал: "Не Киев. Вечер – двести сорок седьмой. Настроение – люблю. Месяц – и расстояния не имеют значения. Слава ВСУ! Слава Украине!".

В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию влюбленной пары: "Лучшие", "Прекрасные", "Вы прекрасная пара и вы являетесь примером для подражания тому, какими должны быть люди. Спасибо", "Удачи вам. Люблю", "Счастья вам!", "Красивая пара", "Пусть Бог хранит вас и вашу семью!", "Котики", "Какие вы классные. Мира и добра", "Расстояния совершенно не имеют значения сейчас. Обнимаю вас", "Вы очень красивые, лучшие и невероятные! Пусть Господь Бог оберегает вас!", "Если мне после этого фото кто-то скажет, что любви не существует, я брошу в него камень", "Вы такая замечательная пара. Два любимых артиста моей "подростковой" жизни. Будьте мне здоровы и счастливы".

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