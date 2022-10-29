Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", вирішила показати невеликий шматочок свого тренування. Останнім часом артистка все частіше тренується і намагається упорядкувати фігуру.
Як відомо, раніше артистка вже скинула 30 кілограмів після народження сина. Після цього артистка ретельно стежить за собою і не дає ваги вийти з норми.
За словами Ксенії, раніше тренування у спортзалі не потішили ефектом, і вона вирішила зайнятися бігом. Після Ксенія не раз сиділа на дієтах, а потім знайшла оптимальний спосіб схуднути та чергує заняття з медитацією та йогою.
«Бобик здох, нове захоплення щодня» – додає Ксенія.
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«Все, що ви шукаєте насправді, у вас уже є. Залишилося підібрати ключик 💛 - раніше загадково підписала Ксенія і показала кілька цікавих моментів.
У блискучому вбранні Мишина блищала поблизу камери:
"Яка краса….; Яка Ви крута!; Красива дуже; Така гарна 😍; дуже🔥; Яка ви гарна 😍; 😍дуже красива жінка 🔥; Найкрасивіші дівчата – це українки».
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