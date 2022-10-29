Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала часть своей тренировки.

Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", решила показать небольшой кусочек своей тренировки. В последнее время артистка все чаще тренируется и старается привести фигуру в порядок.

Как известно, ранее артистка уже сбросила 30 лишних кг после рождения сына. После этого артистка тщательно следит за собой и не позволяет весу выйти из нормы.

По словам Ксении, ранее тренировки в спортзале не порадовали эффектом, и она решила заняться бегом. После Ксения не раз сидела на диетах, а затем нашла оптимальный способ похудеть и чередует занятия с медитацией и йогой.

«Бобик сдох, новое увлечение каждый день» - добавляет Ксения.

«Все, что вы ищете на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик 💛» - ранее загадочно подписала Ксения и показала несколько интересных моментов.

В блестящем наряде Мишина блистала вблизи перед камерой:

«Какая красота….; Какая Вы крутая!; Красивая, очень; Такая красивая😍; очень🔥; Какая вы красивая😍; 😍очень красивая женщина 🔥; Самые красивые девушки – это украинки».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.