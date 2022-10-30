Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", вирішила показати увечері, як проходять її вечори у темряві. Як відомо, щодня у кількох областях України відбуваються спеціальні відключення електроенергії по чергах.
Район, де живе Мішина з дитиною у Києві, не став винятком. Артистка ставиться до цього з розумінням і намагається тим часом без світла провести з користю. З дитиною Ксенія відпочивала вдома та показала в Інстаграм один із моментів із тихого вечора.
Також Мішина показала, як іноді заздрить сусіднім кварталам, яким у цей час не вимикають світло.
"Тримаємося! Як же прикро зараз дивитися у віконце на район щасливих людей" - пише Мішина.
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Як відомо, раніше артистка вже скинула 30 кілограмів після народження сина. Після цього артистка ретельно стежить за собою і не дає ваги вийти з норми.
За словами Ксенії, раніше тренування у спортзалі не потішили ефектом, і вона вирішила зайнятися бігом. Після Ксенія не раз сиділа на дієтах, а потім знайшла оптимальний спосіб схуднути та чергує заняття з медитацією та йогою.
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