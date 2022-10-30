Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина призналась, как проходят ее вечера в темноте.

Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", решила показать вечером, как проходят ее вечера в темноте. Как известно, каждый день в нескольких областях Украины проходят специальные отключения электроэнергии по очередям.

Район, где живет Мишина с ребенком в Киеве, не стал исключением. Артистка относится к этому с пониманием и старается в это время без света провести с пользой. С ребенком Ксения отдыхала дома и показала в Инстаграм один из моментов из тихого вечера.

Также Мишина показала, как иногда завидует соседним кварталам, которым в это время не отключают свет.

"Держимся! Как же обидно сейчас смотреть в окошечко на район счастливых людей" - пишет Мишина.

Как известно, ранее артистка уже сбросила 30 лишних кг после рождения сына. После этого артистка тщательно следит за собой и не позволяет весу выйти из нормы.

По словам Ксении, ранее тренировки в спортзале не порадовали эффектом, и она решила заняться бегом. После Ксения не раз сидела на диетах, а затем нашла оптимальный способ похудеть и чередует занятия с медитацией и йогой.

«Бобик сдох, новое увлечение каждый день» - добавляет Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.