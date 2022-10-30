Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", решила показать вечером, как проходят ее вечера в темноте. Как известно, каждый день в нескольких областях Украины проходят специальные отключения электроэнергии по очередям.
Район, где живет Мишина с ребенком в Киеве, не стал исключением. Артистка относится к этому с пониманием и старается в это время без света провести с пользой. С ребенком Ксения отдыхала дома и показала в Инстаграм один из моментов из тихого вечера.
Также Мишина показала, как иногда завидует соседним кварталам, которым в это время не отключают свет.
"Держимся! Как же обидно сейчас смотреть в окошечко на район счастливых людей" - пишет Мишина.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Бавовна" в оккупированном Севастополе, кадры с места: "взорвались четыре военных..."
Развод Остапчука и Горняк, у звезд была совместная недвижимость: "Кристина достроит..."
Звезда "Голос країни" Аксельрод после откровений о браке с Мозговой удивил новым заявлением: "С той минуты..."
Кондратюк не стал скрывать, почему его сыновья не пошли на фронт защищать Родину: "Они оба..."
Как известно, ранее артистка уже сбросила 30 лишних кг после рождения сына. После этого артистка тщательно следит за собой и не позволяет весу выйти из нормы.
По словам Ксении, ранее тренировки в спортзале не порадовали эффектом, и она решила заняться бегом. После Ксения не раз сидела на диетах, а затем нашла оптимальный способ похудеть и чередует занятия с медитацией и йогой.
«Бобик сдох, новое увлечение каждый день» - добавляет Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.