Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер любить тематичні свята і часто змінює образи заради вечірок. Цього року зірка дуже постаралася заради нового стилю, напередодні Хеллоуїна вона вирішила влаштувати тематичну фотосесію.

Цього разу Кайлі похвалилася в Інстаграм перетворенням на героїню культового жаху «Наречена Франкенштейна». На одному з чорно-білих кадрів Кайлі позувала у бандажній сукні, образ доповнили незвичайне укладання та макіяж у стилі вамп з імітацією шрамів.

«Вау як добре 😍; Кайлі! Це геніально 🧟‍♀️; Королева Хеллоуїна тут!; як ти ніколи не розчаровуєшся; Ви ніколи не розчаруєте, дякую; найкращий ніколи не грав; творчість захоплює мене щоразу; я так люблю 😩; Перший 😍».

Раніше Дженнер приміряла білий костюм для білизни, щоб привернути увагу і доповнила його чорною шкіряною курточкою. При цьому незвичайний макіяж одразу ж обговорили у мережі:

«Нова улюблена комбінація губ ❤» – похвалилася Кайлі.

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