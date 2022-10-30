Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер любит тематические праздники и часто меняет образы ради вечеринок. В этом году звезда очень постаралась ради нового стиля, в преддверии праздника Хэллоуина она решила устроить тематическую фотосессию.
В этот раз Кайли похвасталась в Инстаграм перевоплощением в героиню культового ужастика «Невеста Франкенштейна». На одном из черно-белых кадров Кайли позировала в бандажном платье, образ дополнили необычная укладка и макияж в стиле вамп с имитацией шрамов.
«Вау как хорошо 😍; Кайли!!!!!! Это гениально 🧟♀️; Королева Хэллоуина здесь!; как ты никогда не разочаровываешься; Вы никогда не разочаровываете, спасибо; лучший никогда не играл; творчество захватывает меня каждый раз; я так люблю 😩; Первый 😍».
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Ранее Дженнер примерила белый бельевой костюм, чтобы привлечь внимание и дополнила его черной кожаной курточкой. При этом необычный макияж сразу же обсудили в сети:
«Новая любимая комбинация губ ❤» - похвасталась Кайли.
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