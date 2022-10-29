Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне фото з маленьким сином Левом і поставив запитання фолловерам.

На новій фотографії Микита із сином на руках знято в цікавій локації. Перед камерою блогер з'явився у світлій толстовці з каптуром на голові, а малюк у нього на руках теж тепло одягнений і з шапочкою на голові.

У підписі до публікації Добринін написав: "Щодня отримую десятки повідомлень від вас на кого зараз найбільш схожий наш Лев. Яка версія найточніша? На маму, на мого дідуся, на тата".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото телеведучого: "Дуже схожий на Дашу", "Мені він схожий на тата Даші", "На маму", "Раніше Левчик був схожим і на маму, і на тата, але зараз більше проявилися мамині риси", "На батька Даші", "Копія Даші, особливо коли веселий, а коли серйозний, на вас більше схожий. Принаймні, мені так здається", "Як на мене на вас обох", "Копія мами", "На маму!" ", "На Дашу схожий", "Маленька копія Даші", "Очі та форма обличчя татові, а решта Дашина і шкіра ще як у тата", "Лев схожий сам на себе!", "Льовчик дуже схожий на бабусю, Олену Миколаївну", "Дуже красивий хлопчик з бантиком губки".

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