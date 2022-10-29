Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал очаровательное фото с маленьким сыном Львом и задал фолловерам вопрос.

На новой фотографии Никита с сыном на руках запечатлены в интересной локации. Перед камерой блогер появился в светлой толстовке с капюшоном на голове, а малыш у него на руках тоже тепло одет и с шапочкой на голове.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Каждый день получаю десятки сообщений от вас на кого сейчас наиболее похож наш Лев. Какая версия самая точная? На маму, на моего дедушку, на папу".

Поклонники тут же принялись комментирвоать новое фото телеведущего: "Очень похож на Дашу", "Мне он похож на папу Даши", "На маму", "Раньше Левчик походил и на маму, и на папу, но сейчас больше проявились мамины черты", "На отца Даши", "Копия Даши, особенно когда весел, а когда серьезн, на вас больше похож. По крайней мере, мне так кажется", "Как по мне на вас обоих", "Копия мамы", "На маму!", "На Дашу похож", "Маленькая копия Даши", "Глаза и форма личика папе, а остальное Дашино и кожа еще как у папы", "Лев похож сам на себя!", "Левчик очень похож на бабушку, Елену Николаевну", "Очень красивый мальчик с губками бантиком".

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