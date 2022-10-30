Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, активно веде Інстаграм, підтримує українців та показує різні моменти зі свого життя. На цей раз артистка поділилася зворушливим роликом з дітьми.

«Вийшла дуже зворушлива поїздка до табору childhoodwithoutwar Неймовірно чудові дітки, щасливі очі.

Фонд, батьки, вихователі, викладачі, волонтери роблять все можливе, щоб діти відчували себе в безпеці та не втрачали миті дитинства ❤️ Якщо у вас є можливість долучитися до фінансування цього проекту – зробіть це” - поділилася Юлія.

У мережі підтримали:

«Юлю, ви неймовірна 💔🥹; так комфортно від цього відео стало 🫂♥️; Мілота, та й годі 😍; Це так зворушливо 🥺💔. Юля, Ви чарівні 💋❤; Дякую вам за концерт за емоції за допомогу); Ви робите неймовірну справу. Удачі у всьому ❤️ З нетерпінням чекаю на сьогоднішній концерт ❤️; Дуже чекаю на ваш виступ у Стамбулі 💙».

Також знаменитість поділилася милими кадрами та викликала захоплення у шанувальників.

Як бачимо, Юлія показала дві однакові фотографії, одна в кольорі, а друга чорно-біла. Перед камерою артистка з'явилася у довгій синій сукні до п'ят, яка підкреслила струнку фігуру і візуально зробила її вищою. Волосся зірки зачесане назад у недбалому укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, вона задумливо дивиться кудись убік.

Нагадаємо, "Велика честь": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA влаштувала вуличний концерт для українських захисників.

Як повідомляла Politeka, "Все обнулюється": екс-дружина Потапа Горова здивувала зміною іміджу, з'явилося фото.

Також Politeka писала, що "Змінився погляд": схудла Зарицька із KAZKA показала, як тепер виглядає, фото.