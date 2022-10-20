Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром, на котором появилась в новом стиле.

На новой фотографии Ирина запечатлена, сидя на стуле в необычной позе. Перед камерой она пояивлась в стильном кожаном костюме оттенка молочного шоколада, а под пиджаком у нее черный топ. Волосы продюсера собраны в аккуратный хвост с несколькими прядями, которые обрамляют овал лица, а на лице красивый макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Горовая написала: "Все обнуляется. Настоящее напоминает мне старт в игре, правила которой никто пока не знает". А поклонники тут же принялись комментировать ее новый пост: "Спасибо за полезную информацию!", "Кто не остановится, обязательно найдет новый путь!", "Согласна с каждым словом! Спасибо", "Обворожительная женщина", "Ух ты!", "Одно точно, что на данный момент нужно работать еще больше", "Я люблю тебя", "Ты прекрасна".

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